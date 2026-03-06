6 მარტი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან გავრცელებული ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით. საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში წვიმა, მაღალ მთაში თოვლი. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი.
დასავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ღამით ზოგიერთ, დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში წვიმა, მაღალ მთაში თოვლი. ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დაბლობში ღამით 0, +5°, დღისით +6, +11°; მთაში ღამით -6, -1°, დღისით +3, +8°; მაღალ მთაში ღამით -10, -5°, დღისით -2, +3°.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ღამით უმეტესად უნალექოდ, დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან წვიმა, მთაში თოვლი. დასავლეთის ქარი 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით -6, -1°, დღისით +8, +13°; მთაში ღამით -11, -6°, დღისით +2, +7°; მაღალ მთაში ღამით -17, -12°, დღისით -5, 0°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +12°, ღამით +2°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +13°, ღამით +4°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +11°, ღამით +4°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +12°, ღამით +2°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +13°, ღამით +4°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +13°, ღამით +5°.