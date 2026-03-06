მთავრობამ სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის მოწყობაზე განკარგულება გამოსცა
მთავრობამ სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის მოწყობასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ განკარგულება გამოსცა.
ნაგავსაყრელის მოსაწყობად ღონისძიებების შემუშავება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაევალა, ხოლო აღსრულება შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას.
კერძოდ, დოკუმენტის თანახმად, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაევალა:
ა) შეიმუშაოს სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის მოწყობის უზრუნველსაყოფად გასატარებელი ღონისძიებების გეგმა;
ბ) უზრუნველყოს იაღლუჯის ქიმიური ნარჩენების განთავსების ყოფილ ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო ქონებად რეგისტრაცია და შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის კაპიტალში შეტანა;
გ) უზრუნველყოს სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის მშენებლობასა და ოპერირებასთან დაკავშირებული ფუნქცია-მოვალეობების შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის წესდებაში ასახვა.
ამასთან, განკარგულების თანახმად, რეგიონული განვითარების, იუსტიციის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროებმა, აგრეთვე შესაბამის მხარეებში სახელმწიფო რწმუნებულებმა ხელი უნდა შეუწყონ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი ამოცანების შესრულებაში.