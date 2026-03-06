რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
6 მარტს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.7419 ლარი. გაუფასურება 1.85 თეთრი;
1 ევრო 3.1833 ლარი. გაუფასურება 1.38 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6580 ლარი. გაუფასურება 1.49 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0623 ლარი. გაუფასურება 0.03 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.4926 ლარი. გამყარდა1.05 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.2650 ლარი. გაუფასურება 5.05 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.6129 ლარი. გაუფასურება 1.10 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6256 ლარი. გაუფასურება 0.24 თეთრი;