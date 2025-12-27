ღვინის საოჯახო წარმოება მცირდება და კომპანიების მხარეს გადადის – თიბისი კაპიტალი
“თიბისი კაპიტალის” ქართული ღვინის სექტორის მიმოხილვის თანახმად, სტრუქტურულად, ღვინის წარმოება სულ უფრო მეტად გადადის კომერციული მწარმოებლების, ანუ ღვინის კომპანიების მხარეს.
პუბლიკაციის მიხედვით, 2024 წლისთვის წარმოების დიდი ნაწილი ღვინის კომპანიებზე მოდიოდა, ხოლო საოჯახო წარმოება კვლავ შემცირების ტენდენციას ინარჩუნებდა.
ამავდროულად გაძლიერდა ექსპორტზე ორიენტაცია: ექსპორტისთვის განკუთვნილი წარმოების წილი 2015 წლის დაახლოებით 35%-დან 2024 წელს თითქმის 75%-მდე გაიზარდა, რაც ხაზს უსვამს სექტორის მზარდ დამოკიდებულებას საგარეო ბაზრებზე მასშტაბისა და ზრდის უზრუნველსაყოფად.