სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელის გეგმიური სამუშაოების გამო 11 თებერვალს ენერგომომარაგება შეეზღუდება:
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. გურჯაანის სხვადასხვა ნაწილს და სოფ. ახაშენს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. მატანის ნაწილს
14:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. ქვემო ალვანის ნაწილს
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. არაშენდას
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
ქ. ყვარელში მეურნეობის დასახლებას და სოფ. წიწკანაანთ სერს 12:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. გავაზის ნაწილს
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. კუჭატანის ნაწილს და სოფ. სანავარდოს
15:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ახალსოფლის ნაწილს
16:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. საბუისა და ალმატის ნაწილს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.