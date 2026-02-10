ხვალ ფასების შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის 1-ელ სხდომაზე რძის, ხორცპროდუქტებისა და კვერცხის მწარმოებლებს მოუსმენენ
ხვალ, 11 თებერვალს პარლამენტის ფასების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართება.
როგორც ცნობილია, შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს ადგილობრივი ხორცპროდუქტების, რძის პროდუქტების და კვერცხის მწარმოებელი კომპანიები. საუბარი ბაზრის სტრუქტურისა და ფასწარმოქმნის ჯაჭვის გარშემო წარიმართება.
ფასების შემსწავლელი დროებითი კომისია პარლამენტში გასულ კვირას შეიქმნა. კომისიის შემადგენლობაში 14 პირია, კვოტები კი ასე გადანაწილდა: „ქართული ოცნება“ – 7; „ხალხის ძალა“ – 3; „საქართველოსთვის – 3; ევროსოციალისტები“ – 1. პირველი სხდომა კი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ხვალ გაიმართება.
ცნობისთვის, 2026 წლის იანვრის დასაწყისში ფასებთან დაკავშირებით საკოორდინაციო სამუშაო კომისია მთავრობამაც შექმნა. პრემიერის ხელმძღვანელობით აღნიშნულმა კომისიამ შეხვედრები უკვე გამართა სააფთიაქო ქსელების და ფარმაცევტთა ასოციაციის წარმომადგენლებთან; ქართველ მწარმოებლებთან, რითეილ სექტორთან, სადისტრიბუციო კომპანიებისა და ნავთობკომპანიების წარმომადგენლებთან. ამასთან, გამოითქვა მოსაზრება რომ კომისია მუშაობას სავარაუდოდ, აპრილის ბოლომდე დაასრულებს.
შეგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ 2025 წლის 24 დეკემბერს განაცხადა, რომ სურსათის ევროპულ და ქართულ ფასებს შორის დიდი სხვაობა განპირობებულია სადისტრიბუციო კომპანიებისა და მარკეტების მაღალი ფასნამატით, რაც საქართველოს საზღვრიდან დახლამდე საშუალოდ 86%-ს შეადგენს. 24 დეკემბერს კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განაცხადეს, რომ სასურსათო ფასებთან დაკავშირებული საკითხის შესწავლას იწყებენ.