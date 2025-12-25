25 დეკემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს საქართველოში განპირობებული შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში წვიმა, მაღალმთაში თოვლი. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი.
სოხუმი: წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა: +10°.
ბათუმი: წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა: +11°.
ქობულეთი: წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა: +12°.
ქუთაისი: წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა: +12°.
ზუგდიდი: წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა: +9°.
ანაკლია: წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა: +13°.
ოზურგეთი: წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა: +12°.
ონი: თოვლჭყაპი. ჰაერის ტემპერატურა: +5°.
გორი: წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა: +7°.
ცხინვალი: წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა: +6°.
თბილისი: დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია წვიმა. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ზომიერი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: +9°.
მარნეული: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +7°.
რუსთავი: უმეტესად უნალექოდ. ჰაერის ტემპერატურა: +9°.
ახალციხე: მცირე ნალექი. ჰაერის ტემპერატურა: +5°.
ბორჯომი: მცირე ნალექი. ჰაერის ტემპერატურა: +6°.
ბაკურიანი: თოვლი. ჰაერის ტემპერატურა: +1°.
სტეფანწმინდა: მცირე თოვლი. ჰაერის ტემპერატურა: -1°.
თელავი: დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია მცირე წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა:
+7°.