მზია ამაღლობელის ადვოკატებმა საქართველოს უზენაეს სასამართლოს საკასაციო საჩივრით მიმართეს
მზია ამაღლობელის ადვოკატებმა საქართველოს უზენაეს სასამართლოს საკასაციო საჩივრით მიმართეს. ამის შესახებ ინფორმაციას “ბათუმელები” ავრცელებს.
უფლებადამცველები ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ, რომლითაც ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ მზია ამაღლობელისათვის გამოტანილი 2 წლიანი სასჯელი ძალაში დატოვეს.
საკასაციო სარჩელით ადვოკატები ითხოვენ, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მიერ, მზია ამაღლობელის მიმართ 2025 წლის 18 ნოემბრის გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის გაუქმებას და მის ნაცვლად გამამართლებელი განაჩენის დადგენას.
ადვოკატები მიმართავენ სასამართლოს, რომ საკასაციო საჩივარი განიხილოს ზეპირი მოსმენით და მზია ამაღლობელს მისცენ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის საშუალება.
სააპელაციო სასამართლომ მზია ამაღლობელის განაჩენი ძალაში დატოვა არა მხოლოდ სასჯელის ნაწილში, არამედ კვალიფიკაციის ნაწილშიც პრაქტიკულად ხელუხლებელია. არ უმსჯელია არცერთ გარემოებაზე, რასაც ჩვენ ვუთითებდით სააპელაციო საჩივარში.
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი კანონიერების თვალსაზრისით, კიდევ უფრო უარესია, ვიდრე პირველი ინსტანციის განაჩენი. სამართლებრივად არაღირებული დოკუმენტია სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი, იმ ზომით უკანონო და დაუსაბუთებელია.
შემიძლია გითხრათ, რომ მზია ამაღლობელს, ორი ინსტანციის სასამართლოს გავლის შემდეგ, არასოდეს უსარგებლია სამართლიანი პროცესის უფლებით: არც გამოძიების ეტაპზე (იმიტომ, რომ სამართლიანი პროცესი მოიცავს გამოძიების ეტაპსაც), არც ბათუმის საქალაქო სასამართლოში და არც ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში. მზია ამაღლობელს ქართულმა სასამართლოებმა ჩამოართვეს უფლება დასაბუთებულ გადაწყვეტილებაზე – რომ დაასაბუთონ გადაწყვეტილება მის წინააღმდეგ,” – უთხრა მზია ამაღლობელის ადვოკატმა მაია მწარიაშვილმა “ბათუმელებს”.