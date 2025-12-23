სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 24 დეკემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას “ აბონენტების ნაწილს:
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
10:30- დან 17:00 საათამდე მონაკვეთში სოფ. აფენს,ბოლქვს, არეშფერანს და ჭაბუკიანს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: მთისძირს, ბალღოჯიანს და თხილისწყაროს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 16:00 საათამდე მონაკვეთში სოფ: დუისს, ომალოს, ჯოყოლოს, ბირკიანს, საკობიანოს, წინუბანს, დუმასტურს, ყვარელწყალს და ქორეთს
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ჯუგაანს და ბოდბისხევს
12:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ნუკრიანს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 12:30 საათამდე ქ. საგარეჯოს ნაწილს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ.ბაკურციხეს და კოლაგს
11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ.ჭანდარს და ძირკოკს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.