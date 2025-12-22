სად დაჯარიმდებით 80 კმ/სთ სიჩქარეზე გადაჭარბებისთვის – დღეიდან ახალი შეზღუდვა ამოქმედდა
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქვეყნის მასშტაბით ავტომაგისტრალებზე ახალი საგზაო ნიშნები დამონტაჟდა, რომლებიც სატრანსპორტო საშუალებების კატეგორიების მიხედვით დასაშვებ საშუალო სიჩქარეს ასახავს.
უწყების განმარტებით, ნიშნებზე მითითებულია იმ სატრანსპორტო საშუალებების კატეგორიები, რომელთათვისაც ავტომაგისტრალის ცალკეულ მონაკვეთებზე მაქსიმალურად დასაშვები სიჩქარე 80 კმ/სთ-ს არ აღემატება. აღნიშნული შეზღუდვები ვრცელდება შემდეგ კატეგორიებზე: “C”, “CE”, “C1”, “C1E”, “D”, “DE”, “D1”, “D1E”, რაც მოიცავს დიდ და საშუალო სატვირთო ავტომობილებს, მისაბმელიან სატვირთოებს, დიდ ავტობუსებს, მინიავტობუსებსა და მისაბმელიან ავტობუსებს.
გზების დეპარტამენტის ცნობით, ახალი საგზაო ნიშნები განთავსებულია სატრანსპორტო კვანძების გამომსვლელებთან, რათა მძღოლებმა ავტომაგისტრალზე შესვლამდე წინასწარ, თვალსაჩინოდ და გასაგებად მიიღონ ინფორმაცია მოძრაობის პირობების შესახებ. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ ეს მძღოლებს გადაადგილების უკეთ დაგეგმვასა და უსაფრთხო მგზავრობაში დაეხმარება.
ამასთან, დეპარტამენტი ხაზგასმით მიუთითებს, რომ აღნიშნული სიჩქარის შეზღუდვები ახალი არ არის და განსაზღვრულია „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33-ე მუხლის მე-7 ნაწილის „დ“, „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით და 2013 წლიდან მოქმედებს. ახალი საგზაო ნიშნების განთავსება კი მხოლოდ ინფორმაციის დროულად და ეფექტიანად მიწოდებას ემსახურება.
უწყების ინფორმაციითვე, დღეს, 22 დეკემბრიდან, შინაგან საქმეთა სამინისტრო საშუალო სიჩქარის დიფერენცირებული კონტროლის მონაკვეთებში 80 კმ/სთ სიჩქარის გადაჭარბების დარღვევების ადმინისტრირებას იწყებს.
გზების დეპარტამენტი მძღოლებს მოუწოდებს, ყურადღებით დააკვირდნენ საგზაო ნიშნებს და გაითვალისწინონ მოქმედი წესები.