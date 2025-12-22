ახალი ამბები

მსოფლიოს 100 საუკეთესო სამზარეულოს შორის საქართველო 21-ე ადგილზეა

ნატალია ცისკარაშვილი

Tasteatlas-ის მსოფლიოს 100 საუკეთესო სამზარეულოს 2025-2026 წლების რეიტინგში საქართველო 21-ე ადგილს იკავებს.

Tasteatlas-ი წერს, რომ ქართული სამზარეულო ცნობილია შემდეგი კერძებით: ხაჭაპური, ხინკალი, მწვადი, ქათამი კეცზე და ა.შ.

აღსანიშნავია ისიც, რომ მსოფლიოს საუკეთესო სამზარეულოების რეიტინგში საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს შორის მხოლოდ თურქეთი უსწრებს. კერძოდ, თურქული სამზარეულო მე-7 ადგილზეა.

რეგიონის ქვეყნების პოზიციები რეიტინგში ასე გადანაწილდა:

თურქეთი მე-7 ადგილი;
რუსეთი 28-ე ადგილი;
სომხეთი 87-ე ადგილი;
აზერბაიჯანი 67-ე ადგილი.
რეიტინგის მიხედვით, 2025-2026 წლებში მსოფლიოს საუკეთესო სამზარეულოს მქონე ქვეყანა იტალიაა.

უფრო კონკრეტულად, Top 10 საუკეთესო სამზარეულოების რეიტინგი კი ასეთია:

იტალია
საბერძნეთი
პერუ
პორტუგალია
ესპანეთი
იაპონია
თურქეთი
ჩინეთი
საფრანგეთი
ინდონეზია