ძლიერმა ქარმა კახეთის რეგიონში რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა
გვიან ღამით ძლიერმა ქარმა კახეთის რეგიონში რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. ქარმა თელავში საცხოვრებელ სახლებს სახურავები გადახადა.
ძლიერი ქარის შედეგად ასევე მოგლეჯილია ხეები და ელექტროგადამცემი ბოძები.
სტიქიის ზონაში იმყოფებიან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათი თქმით, სპეციალური კომისია მუშაობს და ზარალის დათვლის შემდეგ გადაწყდება, რა ფორმით დაეხმარებიან დაზარალებულ მოსახლეობას.
რეგიონში ამ დრომდე უამინდობაა.
ფოტო: არქივიდან