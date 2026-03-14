14 მარტი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში
დასავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ღამით უმეტესად უნალექოდ, დღისით წვიმა, მაღალ მთაში თოვლი. აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დღისით ზოგან ძლიერი 17-22მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დაბლობში ღამით +3, +8°, დღისით +13, +18°; მთაში ღამით -1, +4°, დღისით +10, +15°; მაღალ მთაში ღამით -10, -5°, დღისით +8, +13°.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან წვიმა, მაღალ მთაში თოვლი. აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დღისით ზოგან ძლიერი 17-22 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით -1, +4°, დღისით +8, +13°; მთაში ღამით -6, -1°, დღისით +7, +12°; მაღალ მთაში ღამით -11, -6°, დღისით 0, +5°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. მცირე წვიმა. აღმოსავლეთის ქარი 6-11 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +11°, ღამით +4°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. მცირე წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +12°, ღამით +5°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. მცირე წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +10°, ღამით +5°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +10°, ღამით +4°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +10°, ღამით +6°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. შესაძლებელია მცირე წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +11°, ღამით +5°.