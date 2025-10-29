რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
29 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7212 ლარი. გაუფასურდა 0.60 თეთრი;
1 ევრო – 3.1740 ლარი. გაუფასურდა 1.30 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6265 ლარი. გაუფასურდა 0.33 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0648 ლარი. გაუფასურდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.4004 ლარი. გაუფასურდა 2.36 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1124 ლარი. გაუფასურდა 1.85 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.6005 ლარი. გაუფასურდა 0.39 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6466 ლარი. გაუფასურდა 0.14 თეთრი.