29 ოქტომბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში წვიმა, ზოგან ძლიერი. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების დროგამოშვებით ძლიერი ქარი.
თელავი: წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა: +20°.