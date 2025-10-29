ახალი ამბები

29 ოქტომბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი

ნატალია ცისკარაშვილი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით.

საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში წვიმა, ზოგან ძლიერი. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების დროგამოშვებით ძლიერი ქარი.

თელავი: წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა: +20°.