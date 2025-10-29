რა ღირს 1 გრამი ოქრო საქართველოში
გლობალურ ბაზრებზე ოქროს ფასი მესამე დღეა კლებას განაგრძობს. თბილისის დროით 22:00 საათის მდგომარეობით, ბირჟებზე 1 უნცია ოქრო 3 964 დოლარად ივაჭრება.
მიუხედავად იმისა, რომ დღის ჭრილში ფასი 1.02%-იან კლებას აჩვენებს, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ოქრო 4.67%-ით არის გაძვირებული, ერთ წელში კი ძვირფასი ლითონის ფასი 44.7%-იან ზრდაზე მიანიშნებს.
აღსანიშნავია, რომ ბოლო სამი სესიის განმავლობაში ოქროს ფასის კლებას იწვევს აშშ-ჩინეთის სავაჭრო შეთანხმების მიმართ პოზიტიური მოლოდინების ფონზე ოქროზე, როგორც უსაფრთხო თავშესაფარზე, მოთხოვნის კლება.
ბოლოდროინდელი კლების მიუხედავად, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ოქროს ფასი წლიურად 44.7%-ით გაიზარდა, რასაც მხარს უჭერს ფედერალური რეზერვის განაკვეთის შემცირების მოლოდინები, მიმდინარე ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური გაურკვევლობა, ცენტრალური ბანკების მიერ ძლიერი შესყიდვები და ვალუტის დევალვაციის შესახებ შეშფოთება.
რაც შეეხება საქართველოს, ძვირფასი ლითონის ფასები აქაც კლების ტენდენციას აჩვენებს. უფრო კონკრეტულად, მხოლოდ ერთ დღეში ოქროს ფასი 13 ლარით შემცირდა. მაგალითად, 27 ოქტომბერს 999 სინჯიანი 1 გრამი ოქრო 370 ლარი ღირდა, დღეს კი ფასმა 357 ლარი შეადგინა.