სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 29 ოქტომბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება:
თელავის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 15:00 საათამდე სოფ: ნაფარეულს ფშაველს, ლაფანყურს,გრძელი ჭალას, ართანას, სანიორეს, ლალისყურს და ჯუღაანს
10:30- დან 19:00 საათამდე სოფ. ყარაჯალაში 187 აბონენტს
07:00- დან 08:00 საათამდე სოფ. ვარდიუბნის ნაწილს
18:00- დან 19:00 საათამდე სოფ: ართანას, ნაფარეულს, გრძელი ჭალას და ლაფანყურს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. ხაშმის ნაწილს
10:00- დან 17:00 საათამდე სოფ: გომბორს, კოჭბაანს, სასადილოს, ვაშლიანს, რუსიანს, გრძელ ველს, პალდოს, ასკილაურს, გორანას, ოთარაანს და ვერონას
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
12:00-დან 15:00 საათამდე სოფ: კარდენახს, ვეჯინს, ბაკურციხეს, ჭანდარს და კოლაგს
15:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ჭანდარს და ძირკოკს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.