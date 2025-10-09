რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
9 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7128 ლარი. გამყარდა 0.02 თეთრი;
1 ევრო – 3.1550 ლარი. გამყარდა 1.22 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6422 ლარი. გამყარდა 0.41 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0650 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3271 ლარი. გამყარდა 2.97 თეთრი;
1 შვეიცარიული ფრანკი – 3.3910 ლარი. გამყარდა 1.22 თეთრი;
1 კანადური დოლარი – 1.9452 ლარი. გამყარდა 0.05 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5958 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0797 ლარი. გამყარდა 0.32 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6547 ლარი. გამყარდა 0.19 თეთრი;