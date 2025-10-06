რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
6 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7238 ლარი. გამყარდა 0.25 თეთრი;
1 ევრო – 3.1967 ლარი. გამყარდა 0.67 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6649 ლარი. გამყარდა 1.10 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0653 ლარი. გამყარდა 0.02 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3152 ლარი. გამყარდა 3.74 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1025 ლარი. გამყარდა 0.85 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.6022 ლარი. გამყარდა 0.09 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6601 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;