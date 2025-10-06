6 ოქტომბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +11, +16°, დღისით +22, +27°; მთაში ღამით +5, +10°, დღისით +21, +26°; მაღალ მთაში ღამით +1, +6°, დღისით +12, +17°, ზოგან +23°-მდე.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +24°, ღამით +13°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +26°, ღამით +14°.
საგარეჯო -როგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +25°, ღამით +14°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +25°, ღამით +13°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +24°, ღამით +12°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +27°, ღამით +13°.