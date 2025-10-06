ნორვეგიის საგარეო უწყება – სამწუხარო დღეა საქართველოში დემოკრატიისთვის – რეპრესიული კანონები და ოპოზიციის ლიდერების დაპატიმრება საქართველოს არჩევნების მიმართ ნდობას კიდევ უფრო ამცირებს
სამწუხარო დღეა საქართველოში დემოკრატიისთვის. ეუთო/ოდირი ვერ აკვირდება ადგილობრივ არჩევნებს, რეკომენდაციები არ არის გათვალისწინებული, ძალადობის სამწუხარო გამოყენება ხდება, – ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო სოციალურ პლატფორმა X-ზე აქვეყნებს.
„რეპრესიული კანონები და ოპოზიციის ლიდერების დაპატიმრება საქართველოს არჩევნების მიმართ ნდობას კიდევ უფრო ამცირებს“, – აღნიშნულია განცხადებაში.