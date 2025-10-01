რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
1 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7252 ლარი. გაუფასურდა 1.64 თეთრი;
1 ევრო – 3.1999 ლარი. გაუფასურდა 2.60 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6632 ლარი. გაუფასურდა 2.58 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0655 ლარი. გაუფასურდა 0.04 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3105 ლარი. გაუფასურდა 5.25 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1104 ლარი. გაუფასურდა 4.70 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.6025 ლარი. გაუფასურდა 0.97 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6628 ლარი. გაუფასურდა 0.73 თეთრი.