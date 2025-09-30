სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელის გეგმიური სამუშაოების გამო 1 ოქტომბერს ენერგომომარაგება შეეზღუდება:
10:30- დან 19:00 საათამდე სოფ.ნაფარეულში 148 აბონენტს
10:00- დან 12:00 საათამდე სოფ. გელთში 118 აბონენტს
12:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. ნინიგორში 159 აბინენტს
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ვარსისუბანში 182 აბონენტს
15:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. ქვემო გურგენიანსა და ნინიგორში 174 აბონენტს
10:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. მთისძირში 80 აბონენტს
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. შილდაში 125 აბონენტს, ხოლო წიწკანაანთ სერსა და კუჭატანში 126 აბონენტს
11:00- დან 16:00 საათამდე ქ. ახმეტაში ხეთაგუროვის,ორვილის, ბესიკის ქუჩებს და საბეროს დასახლებას
12:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. ახშანში 97 აბონენტს
11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ. ახშნის ველებს
14:00- დან 18:00 საათამდე ქ. გურჯაანში ნონეშვილის, რუსთაველის სანაპიროს და შალიკაშვილის ქუჩებს
14:00- დან 18:20 საათამდე სოფ. გურჯაანს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ჩუმლაყში 141 აბონენტს
11:00- დან 17:30 საათამდე ქ. წნორს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ქვემო მაჩხაანს
14:00- დან 18:30 საათამდე ქ. სიღნაღში ქედელის დასახლებას
11:00- დან 17:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროში 122 აბონენტს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.