14 დეკემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 14 დეკემბერს მოსალოდნელი ამინდი ასეთია:
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან ნალექი, მთაში თოვლის სახით. ზოგან შესაძლებელია ქარბუქი. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, ზოგან ძლიერი 20-25 მ/წმ, ღამით შესაძლებელია 28 მ/წმ-მდე. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით -2, +3°, დღისით +2, +7°; მთაში ღამით -3, +2°, დღისით -5, 0°; მაღალმთაში ღამით -12, -7°, დღისით -4, +1°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 20-25 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +6°, ღამით -2°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 20-25 მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +7°, ღამით -1°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 20-25 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +4°, ღამით -2°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 20-25 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +5°, ღამით -3°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 20-25 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +3°, ღამით -3°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 20-25 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +4°, ღამით -1°.