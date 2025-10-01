ახალი ამბები

1 ოქტომბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი

ნატალია ცისკარაშვილი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით.

საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ და აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლებელია ძლიერი და სეტყვა. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი.

თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით+12°.

ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +12°.

საგარეჯო -დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +12°.

სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +17°, ღამით +12°.

დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +12°.

ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +13°.