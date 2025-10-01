1 ოქტომბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ და აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლებელია ძლიერი და სეტყვა. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით+12°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +12°.
საგარეჯო -დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +12°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +17°, ღამით +12°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +12°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +13°.