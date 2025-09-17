რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
17 სექტემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7080 ლარი. გაუფასურდა 0.29 თეთრი;
1 ევრო – 3.1979 ლარი. გაუფასურდა 1.81 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6924 ლარი. გაუფასურდა 1.24 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0656 ლარი. გაუფასურდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.2706 ლარი. გაუფასურდა 1.34 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0631 ლარი. გაუფასურდა 0.94 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5924 ლარი. გაუფასურდა 0.17 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6578 ლარი. გაუფასურდა 0.19 თეთრი.