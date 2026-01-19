ევროკომისია ახალ კანონპროექტს ამზადებს
ევროკავშირი ადგილობრივი კომპანიებისთვის პრიორიტეტის უზრუნველსაყოფად რიგი ახალი პირობების შეთავაზებას გეგმავს კანონპროექტით, „დამზადებულია ევროპაში.“ – ამის შესახებ ინფორმაციას Bloomberg ავრცელებს.
მიმდინარე თვეს ევროკომისია ახალ წესებს წარადგენს. კერძოდ, 100 მლნ ევროზე მეტი ღირებულების ძირითადი უცხოური ინვესტიციები ტექნოლოგიების გაცლვის, ადგილობრივი მუშახელის დაქირავებისა და ევროპულ კომპანიებთან ერთობლივი საწარმოების შექმნის კუთხით მკაცრ პირობებს დაექვემდებარება.
„ენერგომატარებლებზე მაღალი ფასების, მასშტაბურ დეკარბონიზაციაზე ინვესტიციების საჭიროებისა და არასამართლიანი გლობალური კონკურენციის კომბინაცია ენერგოინტენსიურ ინდუსტრიებს არახელსაყრელ კონკურენტულ მდოგმარობაში აყენებს და ინდუსტრიული დაცემის მზარდი ნიშნები იკვეთება,“ – წერია კანონპროექტში.
დოკუმენტი, ასევე, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით მკაცრ ახალ წესებს ითვალისწინებს. კერძოდ, ყველაზე დაბალი ფასი ერთადერთი კრიტერიუმი აღარ იქნება. დაწესდება პირობა, რომ, მაგალითად, ახალი ავტობუსების შეძენისას მათ ევროპული წარმომავლობის მინიმალური პროცენტული მაჩვენებელი ჰქონდეთ. აქ გამონაკლისი იმ ქვეყნებისთვის იმოქმედებს, რომლებსაც ბლოკთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება აქვთ გაფორმებული.
ამასთან, კანონპროექტი იმპორტირებული კრიტიკული ნედლეულის „რეზერვების დაგროვების ცენტრების“ შექმნას ითვალისწინებს.