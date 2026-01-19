სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 20 იანვარს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება ,,ენერგო-პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
თელავის მუნიციპალიტეტში
10:30- დან 15:00 საათამდე სოფ. ვარდისუბნის ნაწილს
14:30- დან 19:00 საათამდე სოფ. იყალთოს
ნაწილს
15:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. კურდღელაურის ნაწილს და აჩინებულის ქუჩას
10:30- დან 14:00 საათამდე სოფ. შალაურის ნაწილს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 14:00 საათამდე ქ. ლაგოდეხის ნაწილს
11:00- დან 13:00 საათამდე სოფ: გიორგეთს, ლაფნიანს და ფიჩხიბოგირს