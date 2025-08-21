სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 22 აგვისტოს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება:
11:00- დან 19:00 საათამდე ქ. თელავში ალაზნის გამზირს, კავკასიონის, სეხნიაშვილის, აღმაშენებლის, კიკვიძის, დუმბაძის, აჩინებულის, რუხაძის და კურდღელაურის ქუჩებს
14:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ვარდისუბანში 65 აბონენტს
14:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. შილდაში 105 აბონენტს
13:20- დან 13:40 საათამდე სოფ. კაბალს, უზუნთალას, განჯალას და კარაჯალას
13:00- დან 13:20 საათამდე სოფ. მსხალგორსა და ბაისუბანში 648 აბონენტს
12:40- დან 13:00 საათამდე სოფ: თელას,კართუბანს და ჭიაურს
12:00- დან 12:20 საათამდე სოფ: ქვემო გურგენიანს,ზემო გურგენიანს, ნინიგორს და გელათს
12:00- დან 19:00 საათამდე სოფ: ჯუგაანში 84 აბონენტს
11:00- დან 14:00 საათამდე სოფ: ჯუგაანს და ტიბაანს, ხოლო ქ. წნორში ფიროსმანისა ხა მშვიდობის ქუჩებს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. არხილოსკალოში 48 აბონენტს და სოფ. ოზაანში 155 აბონენტს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. მანავში 126 აბონენტს
11:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. ხორხელსა და ზემო.ხოდაშენში 137 აბონენტს
11:00- დან 18:00 საათამდე ქ. გურჯაანში ქოროღლიშვილის და 9 აპრილის ქუჩებს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ვეჯინში 134 აბონენტს
10:30- დან 14:00 საათამდე სოფ. კარდენახს
11:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. შილდაში 363 აბონენტს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.