რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
22 აგვისტოს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7068 ლარი. გაუფასურდა 0.68 თეთრი;
1 ევრო – 3.1532 ლარი. გაუფასურდა 0.82 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6455 ლარი. გაუფასურდა 0.18 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0661 ლარი. გაუფასურდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3525 ლარი. გამყარდა 1.11 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0762 ლარი. გაუფასურდა 0.34 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5922 ლარი. გაუფასურდა 0.45 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6566 ლარი. გაუფასურდა 0.43 თეთრი.