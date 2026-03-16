მმართველი გუნდის ინიციატივა, რომლითაც 6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილების განბაჟება ძვირდება, პარლამენტში ინიცირებულია
პარლამენტში ინიცირებულია მმართველი გუნდის ინიციატივა, რომლითაც 6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილების განბაჟების საფასური ძვირდება.
მსუბუქი ავტომობილების დაბეგვრის წესის ცვლილება “საგადასახადო კოდექსში“ აისახება. მასთან ერთად ცვლილება “საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“ კანონში შედის. ორივე პროექტი პარლამენტს უკვე წარედგინა და მას დაჩქარებული წესით განიხილავენ.
პროექტის მიხედვით, აქციზის განაკვეთი 0-დან 6 წლის ჩათვლით ასაკის ავტომობილებისთვის განისაზღვრება ძრავის მოცულობის 1სმ3-ზე 1.5 ლარის ოდენობით, ხოლო 6 წელზე მეტი ასაკის ავტომობილებისთვის აქციზის განაკვეთი განისაზღვრება 1სმ3-ზე 4.5 ლარის ოდენობით.
ასევე იცვლება კლასიკური ავტომობილის კრიტერიუმი და მასთან დაკავშირებული ასაკობრივი ზღვარი. კერძოდ, კლასიკურ ავტომობილად ჩაითვლება ავტომობილი, რომლის წლოვანება 30 წელს აღემატება, ნაცვლად კანონით გათვალისწინებული 40 წლისა.
საკანონმდებლო პაკეტი საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს გადაეცა.
ცვლილებების ავტორი და ინიციატორი არიან პარლამენტის წევრები: პაატა კვიჟინაძე, ირაკლი ხელაძე, ბეჟან წაქაძე, გიორგი ბარვენაშვილი, ლევან მაჭავარიანი, ზურაბ რურუა და ილია ინჯია.
ცნობისთვის, დღევანდელი ტარიფებით, 6 წელზე მეტი ხნის წინ გამოშვებული ავტომობილების განბაჟებისთვის ძრავის ერთი კუბური სანტიმეტრი 0.8 ლარის აქციზით იბეგრება. მთავრობის ცვლილებით ტარიფი 4.5 ლარამდე იზრდება, რაც აქციზის 5.6-ჯერ გაზრდას ნიშნავს.შედეგად, თუ ავიღებთ 6 წელზე მეტი წლოვანების (პირობითად 2019-წლიანი) ბენზინის, 2.0 (2000 კუბური სანტიმეტრი) მოცულობის ძრავიან ავტომობილს, ახლა მისი განბაჟება საშუალოდ 1 600 ლარი ჯდება, ცვლილების შემდეგ კი 9 000 ლარი დაჯდება.1.0-ძრავიანი თუ მანამდე 800 ლარი ჯდებოდა, ახლა მხოლოდ განბაჟების თანხა 4 500 ლარი იქნება;1.5-ძრავიანი ახლა 1 875 ლარი ჯდება, განახლებული ტარიფით 6 750 ლარი დაჯდება;3.0-ძრავიანის განბაჟების გადასახადი 2400 ლარის ნაცვლად, 13 000 ლარი იქნება.