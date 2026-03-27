27 მარტი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 27 მარტს საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გადმონაცვლებული შედარებით გრილი და ნოტიო ჰაერის მასებით. საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. საქართველოს უმეტეს რაიონში წვიმა. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ღამით ზოგიერთ, დღისით უმეტეს რაიონში წვიმა. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +3, +8°, დღისით +9, +14°; მთაში ღამით 0, +5°, დღისით +5, +10°; მაღალ მთაში ღამით -4, +1°, დღისით +2, +7°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. დასავლეთის ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +12°, ღამით +7°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. დასავლეთის ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +13°, ღამით +8°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. დასავლეთის ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +12°, ღამით +8°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. დასავლეთის ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +13°, ღამით+7°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. დასავლეთის ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +12°, ღამით +8°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. დასავლეთის ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +14°, ღამით +9°.