რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
27 მარტს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.7066 ლარი. გამყარება 0.09 თეთრი;
1 ევრო 3.1277 ლარი. გამყარება 1.25 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6141 ლარი. გამყარება 1.45 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0610 ლარი. გამყარება 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.2896 ლარი. გამყარება 5.66 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.1689 ლარი. გაუფასურება 2.51 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.5926 ლარი. გამყარება 0.05 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6161 ლარი. გამყარება 0.13 თეთრი;