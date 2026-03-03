სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 4 მარტს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
თელავის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 12:00- მდე და
17:00- დან 19:00 საათამდე სოფ.
კურდღელაურს, მშვიდობის ქუჩას,ბესიკის, სადგურის, ზაქარიაძის ქუჩებს და თბილისის გზატკეცილს
10:00- დან 18:00 საათამდე ქ.თელავში ჭონქაძის, გრიშაშვილის, უნივერსიტეტის და მელიქიშვილის ქუჩებს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
12:00- დან 17:00 საათამდე სოფ: მაღრაანს, ფიჩხოვანს, არგოხს
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. მატანის ნაწილს
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. არაშენდას
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. არბოშიკის ნაწილს
12:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. ქვემო ქედის ნაწილს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 18:00 საათამდე ქ. გურჯაანში ბესიკის, სარაჯიშვილის,9 აპრილის,წერეთლის, შარტავას, გაფრინდაშვილის და მიმდებარე ქუჩებს
12:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ნანიანს და ჯიმითს
11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ: კაჭრეთს, ჯიმითს და ნანიანს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.