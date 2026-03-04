რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
4 მარტს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი 2.6922 ლარი. გაუფასურება 1.63 თეთრი;
1 ევრო 3.1606 ლარი. გაუფასურება 0.25 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6065 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
1 თურქული ლირა 0.0612 ლარი. გაუფასურება – 0.03 თეთრი;
100 რუსული რუბლი 3.4826 ლარი. გაუფასურება 2.07 თეთრი;
1000 სომხური დრამი 7.1407 ლარი. გამყარება 4.47 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი 1.5836 ლარი. გაუფასურება 0.95 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა 0.6225 ლარი. გაუფასურება 0.21 თეთრი;