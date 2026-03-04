ახალი ამბები

კონკურსზე Mundus Vini „ბადაგონის“ ღვინოებმა 5 ოქროს მედალი მოიპოვა

maka khaziuri

გერმანიაში, მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე Mundus Vini, რომელიც წელს 25 წლის იუბილეს აღნიშნავს, „ბადაგონის“ ღვინოებმა ოქროს მედლები მოიპოვა:

საფერავი რეზერვი, წითელი მშრალი

ხიხვი ქვევრი, თეთრი მშრალი

ალავერდის ტრადიცია, წითელი მშრალი

კახური წარჩინებული, წითელი მშრალი

მუკუზანი, წითელი მშრალი

Mundus Vini ერთ-ერთი უმსხვილესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ღვინის საერთაშორისო კონკურსია. ის უკვე 25 წელია წელიწადში ორჯერ ტარდება. Mundus Vini-ის საგაზაფხულო კონკურსზე წელს წარმოდგენილი გახლდათ 12 000-ზე მეტი ღვინო 40 ღვინის მწარმოებელი ქვეყნიდან.

ღვინოები 200-ზე მეტმა დამოუკიდებელმა საერთაშორისო ექსპერტმა შეაფასა.