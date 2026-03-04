რა ცვლილება შევიდა მარტიდან ძალაში
დღეიდან, 2026 წლის 1-ელი მარტიდან საქართველოში “შრომითი მიგრაციის შესახებ” კანონში ცვლილებები შედის ძალაში.
უცხოელთა დასაქმების ახალი წესით, რომელიც 2026 წლის 20 თებერვლის დადგენილებით დამტკიცდა, მთავრობამ მუდმივი ბინადრობის არმქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დასაქმება საკურიერო მომსახურების, მგზავრთა გადაყვანისა და ტურისტებისთვის გიდების სერვისის მიწოდებასთან დაკავშირებულ სფეროებში სრულად აკრძალა.
ამასთან, შრომით იმიგრანტებსა და თვითდასაქმებულ უცხოელებზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის ახალი წესის მიხედვით, რომელიც სწორედ დღეიდან შედის ძალაში, შრომით/სამეწარმეო საქმიანობაზე, რომელიც დაკავშირებულია ტურისტებისთვის სამთო, ალპური და სათხილამურო გამყოლების სერვისის მიწოდებასთან, წლიურ კვოტად განისაზღვრა 200 სამუშაო ადგილი.
ამავე ცვლილებების მიხედვით, ასევე სავალდებულო ხდება, შრომითი საქმიანობის უფლების მოპოვება ყველა იმ უცხოელისთვის, რომელსაც საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვა არ აქვს და ადგილობრივ დამსაქმებელთან მუშაობა ან თვითდასაქმება სურს ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით. ცვლილების მიხედვით, უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, კანონიერად დასაქმების მიზნით, შრომითი საქმიანობის უფლების მოპოვება დასჭირდება დისტანციურად დასაქმების სურვილის შემთხვევაშიც. დოკუმენტით განსაზღვრულია საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არმქონე უცხოელზე შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის პირობები, კრიტერიუმები, პროცედურები და ვადები.
თვითდასაქმებული უცხოელების შემთხვევაში, სამუშაო უფლება გაიცემა კონკრეტული სფეროს, სექტორისა და სამეწარმეო საქმიანობის მითითებით. აღსანიშნავია, რომ ცვლილებებთან დაკავშირებით განსაზღვრულია საშეღავათო პერიოდები – 2027 წლის 1-ელ იანვრამდე, მათთვის ვინც უკვე რეგისტრირებულია შრომითი მიგრაციის ელექტრონულ სისტემაში და დასაქმებულია ლეგალურად. მეორე საშეღავათო პერიოდი კი ვრცელდება 2026 წლის 1-ელ მაისამდე და იმ თვითდასაქმებულ უცხოელებს შეეხება, ვინც უკვე ახორციელებს შრომით/სამეწარმეო საქმიანობას საქართველოში.
ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შრომითი საქმიანობის უფლება კონკრეტულ პოზიციასა და კონკრეტულ დამსაქმებელზე გაიცემა 1 წლის ვადით. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე თავს აარიდებს „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ კანონით განსაზღვრულ ნორმებს, ეს გამოიწვევს, როგორც დასაქმებულის, ისე დამსაქმებლის დაჯარიმებას, მათ შორის თვითდასაქმებული უცხოელის ფინანსურ ჯარიმებსაც.
უცხოელთათვის „შრომითი საქმიანობის უფლების“ ნებართვებს „დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო“ გასცემს. შრომითი საქმიანობის უფლების გაცემის პროცესი სრულად ელექტრონულია და სარეგისტრაციო პორტალი 1-ელი მარტიდან იქნება ხელმისაწვდომი. ნებართვის მიღება ფასიანია.