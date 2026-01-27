საგარეჯოში მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მოქალაქეს ქონებას იძულების წესით ჩამოართმევენ. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებაშია საუბარი.
საუბარია ექსპროპრიაციის უფლებაზე, რომელიც ამ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიენიჭა.
საქმე ეხება თბილისი-საგარეჯო და საგარეჯო-ბაკურციხის საავტომობილო გზის (ლოტი III) გაუმჯობესების პროექტს, რომელსაც საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს. როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ, საპროექტო გზის საერთო გეგმა მოიცავს ორ მთავარ მონაკვეთს: თბილისი-საგარეჯო (სიგრძით დაახლოებით 35 კმ) და საგარეჯო-ბაკურციხეს (სიგრძით დაახლოებით 45 კმ), რომელთა საერთო სიგრძე შეადგენს დაახლოებით 80 კმ-ს. ამასთან, საავტომობილო გზა იწყება თბილისის აღმოსავლეთ ნაწილში და მთავრდება ბაკურციხეში, სადაც ის უკავშირდება ბაკურციხე-წნორის საავტომობილო გზის მონაკვეთს. დერეფნის ეს ნაწილი კვეთს საგარეჯოს, გურჯაანის, სიღნაღისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებს.
ბრძანებაშია აღნიშნულია, რომ პროექტის განხორციელების მიზნით დეპარტამენტის დაკვეთით მომზადდა მიწის შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმა, რომელშიც გათვალისწინებულია პროექტის ზემოქმედების არეალში მოქცეული უძრავი ქონების მესაკუთრეებისთვის ქონების ღირებულებისა და საკომპენსაციო თანხების ანაზღაურების საკითხი. ამასთან, დოკუმენტის მიხედვით, პროექტის ფარგლებში, მოლაპარაკების წარმოების მიუხედავად, დეპარტამენტის მიერ, შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მაყვალა ორველაშვილის საკუთრებაში არსებულ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ მზისგულში მდებარე 2 660 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო) დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე არსებული მრავალწლიანი ნარგავების და მცირე ნაგებობის ნებაყოფლობით გამოსყიდვაზე.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ მიმართა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ექსპროპრიაციის პროცედურის დაწყების შუამდგომლობით და დეპარტამენტისათვის აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭება მოითხოვა, რაც ეკონომიკის სამინისტრომ დააკმაყოფილა.
აღნიშნულის მიზეზად კი ნათქვამია:
“დადგენილია, რომ დეპარტამენტის მიერ ხორციელდება საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-საგარეჯო და საგარეჯო-ბაკურციხის (საგარეჯოს აღმოსავლეთიდან (თოხლიაურის გადაკვეთა) ბადიაურამდე მდებარე საავტომობილო გზის მონაკვეთი) საავტომობილო გზის (ლოტი III) გაუმჯობესების პროექტი.
პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების არეალში ექცევა მაყვალა ორველაშვილის საკუთრებაში არსებული, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ მზისგულში მდებარე 2 660 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი სრულად, მასზე არსებული მრავალწლიანი ნარგავები და მცირე ნაგებობა.
ვინაიდან, დეპარტამენტის მიერ ვერ ხერხდება უძრავი ქონების გამოსყიდვის თაობაზე კერძო მესაკუთრესთან შეთანხმების მიღწევა, არსებობს ექსპროპრიაციის გზით საკუთრების უფლების ჩამორთმევის საჭიროება. ამასთან, საექსპროპრიაციო უძრავი ქონების ღირებულებასთან დაკავშირებით ექსპროპრიატორისა და ქონების მესაკუთრის შეუთანხმებლობის საკითხის განხილვა/გადაწყვეტა არ წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უფლებამოსილებას. „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით – თუ ექსპროპრიატორი და ქონების მესაკუთრე ვერ თანხმდებიან ქონების საბაზრო ღირებულებასა და საკომპენსაციო თანხაზე, მაშინ თითოეულ მხარეს უფლება აქვს სარჩელი შეიტანოს სასამართლოში განსჯადობის მიხედვით, საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით დადგენილი წესით” -ნათქვამია ბრძანებაში.
შედეგად, აღნიშნულ მოქალაქეს ქონება ჩამოერთმევა, გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება კი ერთის თვის ვადაში ექნება.