16 მარტი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 16 მარტს ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. საქართველოში უმეტეს რაიონში წვიმა მაღალ მთაში თოვლი. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი, ზოგან დროგამოშვებით ძლიერი.
დასავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში წვიმა, მაღალ მთაში თოვლი, დღისით ზოგან ძლიერი. ღამით აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, ზოგან ძლიერი 17-22 მ/წმ; დღისით დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დაბლობში ღამით +6, +11°, დღისით +7, +12°; მთაში ღამით +2, +7°, დღისით +5, +10°; მაღალ მთაში ღამით -2, +3°, დღისით +1, +6°.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში წვიმა, ღამით მთაში თოვლი, აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, ზოგან ძლიერი 17-22 მ/წმ; დღის მეორე ნახევრიდან დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, ზოგან ძლიერი 17-22 მ/წმ; ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +1, +6°, დღისით +10, +15°; მთაში ღამით -3, +2°, დღისით +5, +10°; მაღალ მთაში ღამით -5, 0°, დღისით +1, +6°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. დღის II ნახ-დან დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 17-22 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +14°, ღამით +6°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. დღის II ნახ-დან დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 17-22 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +15°, ღამით +7°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. დღის II ნახ-დან დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 17-22 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +12°, ღამით +6°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. დღის II ნახ-დან დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +13°, ღამით +5°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა. დღის II ნახ-დან დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 17-22 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +12°, ღამით +6°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის II ნახ-დან დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დროგამოშვებით 17-22 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +14°, ღამით +7°.