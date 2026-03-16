დღეს, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოს პოლიტიკურ ვითარებაზე იმსჯელებენ
დღეს, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე იმსჯელებენ.
საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ბრიუსელის დროით 10:15 საათზე დაიწყება (თბილისის დროით 13:15 საათზე). როგორც დღის წესრიგშია აღნიშნული, ბრიუსელში შეხვედრაზე ევროპელი ლიდერები საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას განიხილავენ.
მინისტერიალზე მონაწილეებს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაციას გერმანიისა და საფრანგეთის წარმომადგენლები მიაწვდიან.
საქართველოს გარდა, დღევანდელ განსახილველ საკითხებს შორისაა ომი უკრაინაში, ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში არსებული ვითარება და ევროკავშირის სამხრეთ სამეზობლოში არსებული ვითარება.
ბრიუსელში დაგეგმილ შეხვედრას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი უხელმძღვანელებს.