სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს

maka khaziuri

ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 22 იანვარს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:

თელავის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. ვარდისუბანს

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 16:00 საათამდე ქ. გურჯაანს

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
15:30- დან 17:00 საათამდე სოფ: საქობოს, ჰერეთისკარს, ბოლოკიანს, ვარდისუბანს და ნაიდროვალს.

სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.