სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 22 იანვარს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
თელავის მუნიციპალიტეტში
13:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. ვარდისუბანს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 16:00 საათამდე ქ. გურჯაანს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
15:30- დან 17:00 საათამდე სოფ: საქობოს, ჰერეთისკარს, ბოლოკიანს, ვარდისუბანს და ნაიდროვალს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.