საქართველოში 2024 წელს 31 მლნ ლიტრი ღვინო მოიხმარეს – „თიბისი კაპიტალი“
ღვინის შიდა მოხმარება ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საგრძნობლად შემცირებულია. ამის შესახებ „თიბისი კაპიტალის” კვლევაშია აღნიშნული.
როგორც ქართული ღვინის სექტორულ მიმოხილვაში ვკითხულობთ, 2016 წელს საქართველოში თითქმის 79 მლნ ლიტრ ღვინოს მოიხმარდნენ, 2024 წელს კი ეს მაჩვენებელი 31 მლნ ლიტრამდე შემცირდა.
„აღნიშნული დინამიკა უფრო შერჩევით მოხმარებაზე მიუთითებს და არა ღვინისადმი ინტერესის კლებაზე. საოჯახო წარმოების შემცირების პირობებში, ბოთლებში ჩამოსხმული ღვინის პოტენციური მოხმარება დაახლოებით 42 მილიონ ბოთლად არის შეფასებული”, – ნათქვამია კვლევაში.
„ღვინის ადგილობრივი ბაზრის უკეთ შესასწავლად, კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ იქნა 16 ღვინის კომპანია, რომლებიც საერთო ბაზრის ბრუნვის დაახლოებით ნახევარს მოიცავს. მათ ჯამურ მონაცემებზე დაყრდნობით 2024 წელს შიდა ბაზარზე ღვინის რეალიზაცია დაახლოებით 7.3 მილიონ ბოთლს გაუტოლდა. გაყიდვები მკვეთრად ფასზე ორიენტირებული რჩება: მოცულობების 98-99% 30 ლარამდე ფასის კატეგორიაში ვარდება. მოხმარების სტრუქტურაში დომინირებს წითელი და თეთრი ღვინოები, ხოლო როზე კვლავ მეორეხარისხოვან როლს ინარჩუნებს,“ – აღნიშნულია „თიბისი კაპიტალის“ მიმოხილვაში.
ამასთან, კვლევის თანახმად, საქართველოში პრიორიტეტს კვლავ მშრალი და ნახევრად ტკბილი კატეგორიების ღვინოებს ანიჭებენ, ტკბილი ღვინოების მოხმარების წილი კი სტაბილურად ძალიან მცირეა.