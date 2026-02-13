ახალი ამბები

მთავრობამ 8 მაისი ღვინის ეროვნულ დღედ გამოაცხადა

maka khaziuri

ირაკლი კობახიძის მიერ ხელმოწერილი 339-ე განკარგულებიდან ირკვევა, რომ „ღვინის ეროვნული დღე“ ყოველი წლის 8 მაისს აღინიშნება.

„ქართული ღვინის, როგორც ქვეყნის იდენტობისა და უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ღვინის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის და მასთან დაკავშირებული ტრადიციების წარმოჩენის მიზნით:

ა) დაწესდეს „ღვინის ეროვნული დღე“;

ბ) „ღვინის ეროვნული დღე“ აღინიშნოს ყოველი წლის 8 მაისს.“, – წერია განკარგულებაში.