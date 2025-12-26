სესხები საპროცენტო განაკვეთები გაიზარდა
2025 წლის ნოემბერში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სესხებზე საპროცენტო განაკვეთები გაიზარდა. კერძოდ, ეროვნული ბანკის მონაცემებით, ნოემბერში კრედიტებზე საპროცენტო განაკვეთი 13.29% იყო, 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 13.26%.
აღსანიშნავია, რომ 2025 წლის ნოემბერში ზრდა უფრო მეტად უცხოურ ვალუტაში აღებულ კრედიტებს შეეხო. კერძოდ, სებ-ის მონაცემებით, გასულ თვეს საპროცენტო განაკვეთები უცხოურ ვალუტაში გაცემულ სესხებზე 9.07%-ს შეადგენდა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 8.88%-ს. მათ შორის, იურიდიულ პირებზე გაცემულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთებმა 9.3%-დან 9.4%-მდე მოიმატა, ხოლო ფიზიკური პირებისთვის 7.52%-დან 7.84%-მდე.
რაც შეეხება ეროვნულ ვალუტაში გაცემულ კრედიტებს, აქაც გაიზარდა როგორც ფიზიკურ პირებზე გაცემულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთები, ასევე იურიდიულ პირებზე. კერძოდ, სებ-ის სტატისტიკით, 2025 წლის ნოემბერში ფიზიკური პირებისთვის ლარში კრედიტებზე საშუალო საპროცენტო განაკვეთები 17.48%-ს შეადგენდა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში – 17.46%-ს. იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხები კი 12.01%-დან 12.54%-მდე გაძვირდა.
ამასთან, სებ-ის სტატისტიკის მიხედვით, კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობამ (ბანკთაშორისი სესხების გარდა), 2025 წლის ნოემბრის ბოლოსათვის 68.97 მილიარდი ლარი შეადგინა. რაც 944.67 მილიონი ლარით (1.39%-ით) მეტია წინა თვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე, 1.62% -ით მეტი). სესხების წლიურმა ზრდამ გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით 13.75% შეადგინა.
ამავე პერიოდში, წინა თვესთან შედარებით ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 652.59 მლნ ლარით (1.65%-ით) , ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 292.08 მლნ ლარით (1.02%-ით) გაიზარდა (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე, გაიზარდა 1.58%-ით).
რეზიდენტი იურიდიული პირებისათვის 2025 წლის ნოემბრის ბოლოს, კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ 11.04 მილიარდი ლარის (წინა თვესთან შედარებით 2.05%-ით მეტი), ხოლო უცხოური ვალუტით 19.35 მილიარდი ლარის (წინა თვესთან შედარებით 1.40%-ით მეტი) მოცულობის სესხი (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე, 1.96 %-ით მეტი).
2025 წლის ნოემბრის განმავლობაში 1.25%-ით, ანუ 444.53 მილიონი ლარით გაიზარდა რეზიდენტი შინამეურნეობების სექტორის დაკრედიტების მოცულობა და ნოემბრის ბოლოსათვის 35.97 მილიარდი ლარი შეადგინა
2025 წლის ნოემბრის ბოლოსათვის, მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 58.18% შეადგინა. წინა თვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით, გაიზარდა 0.151 პროცენტული პუნქტით (გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით, გაიზარდა 0.02 პროცენტული პუნქტით).