რამდენით გაძვირდა ტარიფი საქართველოდან ევროპაში ამანათების გაგზავნაზე
საქართველოდან ევროპაში ამანათების გადაზიდვის გადასახადი 25%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას tvpirveli ავრცელებს. ფასების ზრდას საქართველოს ფოსტის ცხელ ხაზზეც ადასტურებენ.
განახლებული ტარიფებით, საბერძნეთის, კერძოდ ათენის მიმართულებით 1 კილოგრამამდე ამანათის გაგზავნის საფასური 1.7 ევროდან 2.2 ევრომდე გაიზარდა, რაც დაახლოებით 30%-იანი ზრდაა.
ესპანეთის, ბარსელონას მიმართულებით განახლებული ტარიფი 3.7 ევროა, რაც აღემატება აქამდე არსებულ 3.2 ევროს.
იტალიის მიმართულებით ასევე გაზრდილი ტარიფები და ბარის შემთხვევაში 2.65 ევროა (აქამდე 2.15 ევრო იყო), ხოლო მილანის 3.2 ევრო (ძველი ტარიფი 2.7 ევრო) და რომის 3.5 ევრო (ძველი ტარიფი 2.6 ევრო).
საფრანგეთის მიმართულებით ტარიფი 50 ცენტით, 5.5 ევრომდე გაიზარდა.
პოლონეთის მიმართულებით ტარიფი 15.1 ლარიდან 16.7 ლარამდე გაიზარდა.
გერმანიის შემთხვევაში 5 კილოგრამამდე ამანათის ახალი ტარიფი 91.5 ლარია, რაც აღემატება აქამდე არსებულ 83.2 ლარს.