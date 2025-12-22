რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
23 დეკემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
გაუფასურდა
1 აშშ დოლარი – 2.6984 ლარი. გაუფასურდა 0.05 თეთრი;
1 ევრო – 3.1606 ლარი. გამყარდა 0.30 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6099 ლარი. გაუფასურდა 0.77 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3548 ლარი. გამყარდა 2.32 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0778 ლარი. გაუფასურდა 0.60 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5872 ლარი. გაუფასურდა 0.04 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0630 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6384 ლარი. გაუფასურდა 0.19 თეთრი;