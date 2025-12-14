სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 15 დეკემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
თელავის მუნიციპალიტეტში
11:30- დან სოფ. ყარაჯალას
12:00- დან 12:30 საათამდე სოფ. გულგულის ნაწილს
12:30- დან 13:00 საათამდე სოფ. რუისპირის ნაწილს
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ფშაველს
11:00- დან 15:00 სოფ. იყალთოს
ნაწილს
11:00- დან 11:30 საათამდე სოფ. ვარდისუბნის ნაწილს
10:30- დან 15:00 საათამდე სოფ. წინანდლის ნაწილს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ: ცოდნისკარს, ჩადუნიანს, კართუბანს,ვარდისუბანს და თელას.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.