სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 8 დეკემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება ,,ენერგო- პრო” ჯორჯიას აბონენტების ნაწილს:
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. მთისძირს, ბალღოჯიანს, თხილისწყაროა და ახალსოფელის ნაწილს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 11:30 საათამდე სოფ: კაჭრეთს, ჯიმითს,არაშენდას, ჩალაუბანს,მელაანს, მზისგულს და ნანიანს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.