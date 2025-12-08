რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
8 დეკემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7016 ლარი. გამყარდა 0.06 თეთრი;
1 ევრო – 3.1522 ლარი. გამყარდა 0.26 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6056 ლარი. გამყარდა 1.71 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0636 ლარი. გამყარდა 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.5078 ლარი. გაუფასურდა 1.93 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0815 ლარი. გაუფასურდა 0.31 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5890 ლარი. გამყარდა 0.04 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6402 ლარი. გაუფასურდა 0.09 თეთრი.