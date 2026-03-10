ბოლო დღეებში, საქართველოდან 14 ქვეყნის 74 მოქალაქე გააძევეს – შსს
ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად, 14 ქვეყნის 74 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს.
ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავრცელებს.
“მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად, ქვეყნიდან გაძევებულ იქნა: აზერბაიჯანის, ბელორუსის, ეგვიპტის, თურქმენეთის, ინდოეთის, იორდანიის, ნიგერიის, რუსეთის, სომხეთის, უზბეკეთის, ყაზახეთის, ჩეხეთის, ჩინეთისა და თურქეთის – ჯამში 74 მოქალაქე.
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ”, – ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში.